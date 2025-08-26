В Башкирии лучшим учителям присуждены премии Главы

Распоряжение о денежном поощрении педагогов опубликовано на официальном портале правовой информации РБ.
Победителями и лауреатами межрегионального конкурса «Учитель года башкирского языка и литературы» являются учитель республиканской полилингвальной гимназии № 2 «СМАРТ» Назгуль Хабибуллина, учитель школы № 24 Уфы Гульшат Валиуллина, учитель полилингвальной школы № 23 Стерлитамака Айслу Таймасова, преподаватель Уфимского многопрофильного профколледжа Фанзиль Саньяров, учитель СОШ № 1 села Акъяр Хайбуллинского района Венера Ярмухаметова.
Победителями и лауреатами республиканского конкурса профмастерства «Учитель года Башкортостана» стали учитель физики гимназии № 5 Стерлитамака Ренара Хайбуллина, учитель русского языка и литературы гимназии № 39 Уфы Яна Майкова, учитель истории и обществознания физико-математического лицея № 93 Уфы Ирина Никитина, учитель русского языка и литературы СОШ села Чесноковка Уфимского района Ирина Шинова, учитель основ безопасности Караидельской СОШ № 1 Винер Каримов.
Также премия присуждена лауреатам конкурса «Учитель года родного языка и литературы» — учителю русского языка и литературы гимназии № 6 Стерлитамака Алине Каримовой, учителю татарского языка и литературы СОШ № 17 Стерлитамака Гульфие Гилязитдиновой, учителю чувашского языка и литературы СОШ села Юмашево Чекмагушевского района Ираиде Сунагатулиной, учителю татарского языка и литературы СОШ села Старокуктово Илишевского района Венере Галиуллиной, учителю башкирского языка и литературы СОШ № 7 города Сибая Светлане Арслановой.
Напомним, шесть лет назад в Башкортостане учредили гранты Главы республики для молодых педагогов в размере 690 тысяч рублей. Денежных поощрений удостоены также лучшие учителя родных языков и полилингвальных многопрофильных школ. Кроме того, с 2020 года учителям, подготовившим стобалльников ЕГЭ, выплачиваются премии Главы РБ в размере 50 тысяч рублей. Выплаты уже получили 454 человека. Учителя, подготовившие победителей и призеров всероссийских, межрегиональных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, тоже могут претендовать на премию Главы РБ. Размер выплат доходит до 100 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что с этого года педагоги Башкирии со стажем более 10 лет могут получить сертификат на отдых в санатории на общую сумму 56 тысяч рублей.