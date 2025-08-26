В Башкирии лучшим учителям присуждены премии Главы

Напомним, шесть лет назад в Башкортостане учредили гранты Главы республики для молодых педагогов в размере 690 тысяч рублей. Денежных поощрений удостоены также лучшие учителя родных языков и полилингвальных многопрофильных школ. Кроме того, с 2020 года учителям, подготовившим стобалльников ЕГЭ, выплачиваются премии Главы РБ в размере 50 тысяч рублей. Выплаты уже получили 454 человека. Учителя, подготовившие победителей и призеров всероссийских, межрегиональных олимпиад и других интеллектуальных конкурсов, тоже могут претендовать на премию Главы РБ. Размер выплат доходит до 100 тысяч рублей.