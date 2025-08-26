Ричмонд
Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление

В рамках государственного визита Абдаллы II ибн аль-Хусейна в РУз подписано 15 двусторонних документов.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.

В целом в рамках говизита главы Иордании в Узбекистан подписали 15 двусторонних документов:

  • Соглашение об экстрадиции;
  • Соглашение о взаимном поощрении и защите инвестиций;
  • Соглашение об учреждении Совместной комиссии;
  • Соглашение об отмене визовых требований;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере высшего образования и научных исследований;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере туризма;
  • Протокол о внесении изменений в межправительственное Соглашение о воздушном сообщении;
  • Протокол об онлайн-обмене предварительной информацией о движении товаров и транспортных средств;
  • Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере защиты и карантина растений;
  • Соглашение о сотрудничестве в сфере ветеринарии;
  • Меморандум в области стандартизации, метрологии и оценки соответствия;
  • межведомственные меморандумы о взаимопонимании по делам религий;

План практических мероприятий по реализации договоренностей, достигнутых в ходе государственного визита короля Иорданского Хашимитского Королевства Абдуллы II ибн аль-Хусейна.