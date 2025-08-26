Президент Узбекистана и король Иордании приняли Совместное заявление

ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. По итогам состоявшихся в Самарканде переговоров президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и король Иорданского Хашимитского Королевства Абдалла II ибн аль-Хусейн приняли Совместное заявление об укреплении партнерских отношений. Об этом сообщает пресс-служба главы республики.