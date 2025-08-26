Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукашенко: не надо бездумно закрывать школы и детсады

Глава государства считает, что лучше затратить деньги на подвоз детей в соседнюю школу, где есть нормальное образование, чем содержать учреждение образования с тремя-четырьмя учениками в одном классе.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 26 авг — Sputnik. К вопросу закрытия школ и других социальных объектов в сельской местности нужно подходить разумно, такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на совещании во вторник.

Он обратил внимание, что люди периодически в СМИ и социальных сетях поднимают вопросы закрытых школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений и банков. Чаще всего это происходит в деревнях, где небольшое население.

«Я не говорю, что они везде должны быть. Как некоторые говорят, надо сохранить школу, где 3−4 человека учатся в одном классе. Кому нужно такое образование? Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать», — сказал Лукашенко, его цитирует БелТА.

Президент отметил, что подходить к оптимизации социальных объектов нужно разумно и учитывать интересы людей. Он привел пример, когда в одном из регионов страны был закрыт детский сад, куда ходило мало детей. Чиновники мотивировали это тем, что в деревне за 7−10 км есть другое дошкольное учреждение.

«Трех-четырехлетних детишек доярка повезет за 7−10 км в детский сад? Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса!» — обрушился с критикой глава государства.

Лукашенко потребовал решить все проблемные вопросы по обеспечению комфортной жизни сельчан. И добавил, что колхозников замечают только тогда, «когда надо хлеб убирать».

«А мало-мальские условия не можем создать. Да если бы мы не могли!» — заключил белорусский лидер.

Узнать больше по теме
Александр Лукашенко: биография единственного в истории президента Республики Беларусь
Он руководит страной дольше всех в современной Европе, не считая монархов. Биография главы единственного президента Республики Беларусь Александра Лукашенко — в материале.
Читать дальше