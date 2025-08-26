Лукашенко: не надо бездумно закрывать школы и детсады

МИНСК, 26 авг — Sputnik. К вопросу закрытия школ и других социальных объектов в сельской местности нужно подходить разумно, такое заявление президент Беларуси Александр Лукашенко сделал на совещании во вторник.
Он обратил внимание, что люди периодически в СМИ и социальных сетях поднимают вопросы закрытых школ, детских садов, ФАПов, почтовых отделений и банков. Чаще всего это происходит в деревнях, где небольшое население.
«Я не говорю, что они везде должны быть. Как некоторые говорят, надо сохранить школу, где 3−4 человека учатся в одном классе. Кому нужно такое образование? Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать», — сказал Лукашенко, его цитирует БелТА.
Президент отметил, что подходить к оптимизации социальных объектов нужно разумно и учитывать интересы людей. Он привел пример, когда в одном из регионов страны был закрыт детский сад, куда ходило мало детей. Чиновники мотивировали это тем, что в деревне за 7−10 км есть другое дошкольное учреждение.
«Трех-четырехлетних детишек доярка повезет за 7−10 км в детский сад? Вы там с ума посходили? Вы этого не видите? Отправьте своего внука или ребеночка четырехлетнего в этот детский сад за тридевять земель! Чудеса!» — обрушился с критикой глава государства.
Лукашенко потребовал решить все проблемные вопросы по обеспечению комфортной жизни сельчан. И добавил, что колхозников замечают только тогда, «когда надо хлеб убирать».
«А мало-мальские условия не можем создать. Да если бы мы не могли!» — заключил белорусский лидер.