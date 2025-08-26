Лукашенко: не надо бездумно закрывать школы и детсады

«Я не говорю, что они везде должны быть. Как некоторые говорят, надо сохранить школу, где 3−4 человека учатся в одном классе. Кому нужно такое образование? Лучше затратить деньги и подвезти детей в соседнюю школу, где нормальное образование. Но бездумно не надо закрывать», — сказал Лукашенко, его цитирует БелТА.