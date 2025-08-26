Ричмонд
Касым-Жомарт Токаев провел переговоры с Рустами Эмомали

Президент Казахстана принял председателя Маджлиси милли Маджилиси Оли Таджикистана Рустами Эмомали. На встрече были обсуждены перспективы развития казахско-таджикского стратегического партнерства и союзничества в контексте развития межпарламентских связей, сообщает Zakon.kz.

Источник: Акорда

Согласно данным Акорды за 26 августа 2025 года, глава государства высоко оценил поступательный ход развития двустороннего сотрудничества и подчеркнул важность визита Рустами Эмомали для дальнейшего укрепления взаимодействия Казахстана и Таджикистана.

Затем спикер верхней палаты Парламента Таджикистана поблагодарил главу нашего государства за теплый прием и передал слова приветствия президента Эмомали Рахмона.

Как подчеркнул Рустами Эмомали, Казахстан является надежным стратегическим партнером и союзником Таджикистана.

Он поздравил также Токаева с 30-летием Конституции Республики Казахстан и отметил, что парламенты двух стран в конструктивном деловом ключе работают на благо двух народов.

В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы торгово-экономического взаимодействия, водной отрасли и межпарламентской дипломатии.

Собеседники выразили удовлетворение текущим развитием двусторонних отношений в духе дружбы и взаимной поддержки.

Кроме того, Токаев наградил Рустами Эмомали орденом «Достық» II степени за весомый вклад в углубление двустороннего стратегического партнерства.

