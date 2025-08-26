МИД счел, что Киев и Европа решили нивелировать договоренности Аляски

Как сообщали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске сказал, что Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По данным Bloomberg, глава Белого дома оставил решение о территориях за Украиной.