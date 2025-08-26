МИД счел, что Киев и Европа решили нивелировать договоренности Аляски

Они «предметно» обсудили конфликт на Украине с учетом прошедшего саммита, Бильгичу раскрыли российские оценки переговоров.
«Подчеркнута неконструктивная линия киевского режима и его европейских спонсоров, взявших курс на нивелирование достигнутых по итогам встречи в Анкоридже договоренностей и их последующую ревизию. Подтвержден настрой на дальнейшее развитие плодотворного сотрудничества между Россией и Турцией», — говорится в сообщении МИДа.
15 августа президенты США и России Дональд Трамп и Владимир Путин встретились в Анкоридже на Аляске. В итоговом заявлении российский президент согласился с необходимостью предоставления Украине гарантий безопасности. Глава МИД России Сергей Лавров позже подчеркивал, что они должны быть надежными и разработанными на основе принципа неделимости безопасности и для соседей Украины.
По словам спецпосланника Трампа Стивена Уиткоффа, на саммите в Анкоридже Москва пошла на уступки по поводу пяти украинских регионов.
Как сообщали The Wall Street Journal, Bloomberg, Financial Times, Reuters, Трамп во время телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленским и европейскими лидерами после саммита на Аляске сказал, что Путин настаивает на выводе украинских войск со всей территории Донбасса, а в обмен согласен заморозить линию фронта в Херсонской и Запорожской областях и вернуть Украине занятые российскими войсками территории в Сумской и Харьковской областях. По данным Bloomberg, глава Белого дома оставил решение о территориях за Украиной.
По информации Financial Times, Киев отклонил предложение о заморозке оставшейся линии фронта в обмен на вывод украинских войск из Донбасса. Зеленский заявлял, что обсуждать вопросы территорий будет только с Путиным.
Спустя три дня Трамп встретился с Зеленским и европейскими лидерами в Белом доме. Американский лидер объявил о начале подготовки встречи украинского и российского президентов, отметив, что после этого может пройти трехсторонний саммит — уже с участием самого Трампа.
Президент США заявил, что если в течение двух недель переговоры лидеров России и Украины не состоятся, он примет «очень важное решение». Оно может заключаться в масштабных санкциях, масштабных пошлинах, и том и другом — либо США вообще «ничего не будут делать», уточнил Трамп.
Лавров заявил, что Россия признает Зеленского «де-факто главой режима» и готова провести с ним переговоры, хотя остается вопрос о том, имеет ли тот право подписывать документы. «Когда дело дойдет до подписания юридических документов, у всех должно быть ясное понимание того, что подписывающее лицо является легитимным», — отметил он.
По словам главы российского МИДа, для встречи на высшем уровне нужна «президентская повестка», а пока, как он считает, ее нет.