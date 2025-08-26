Влиятельный американский консервативный журнал National Interest обратил внимание на то, что правящая в Молдове партия PAS теряет популярность и ограничивает демократические свободы.
«Резкое падение поддержки правящей партии не является большим сюрпризом, учитывая ослабление демократии в Молдове, в том числе нарастающее ограничение свободы слова, вероисповедания и деятельности политической оппозиции», — говорится в опубликованной в издании статье исследователя Даррена Спинка.
В ней указывается на существующие опасения того, что под предлогом борьбы с «российским вмешательством» в предстоящие выборы правительство Майи Санду перенесет голосование или не допустит участие в гонке некоторых кандидатов.
Спинк отмечает, что в период правления Санду «демократические показатели Молдавии снижались год за годом», о чем, в частности, сообщает исследовательская организация Economist Intelligence Unit.
«Анализ EIU отражает более глубокие структурные проблемы: Молдова все больше ограничивает основные свободы, лежащие в основе демократического управления. EIU в своем ежегодном Индексе демократии подчеркнула особенно низкий балл Молдовы по политической культуре, что отражает слабую поддержку демократических норм со стороны общественности и ограниченное доверие к институтам», — говорится в публикации.
Спинк указывает на то, что молдавские власти все чаще используют ярлык «пророссийский» для дискредитации оппозиции, закрывают связанные с ней телевизионные и радиостанции, ограничивают свободу вероисповедания, в том числе преследуя Православную церковь Молдовы.
Американский журнал National Interest опубликовал статью о Молдове. Фото: соцсети.
