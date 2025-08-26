В Госдуме ответили на угрозы канцлера Германии

Ранее председатель правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС ожидают, что встреча Зеленского и Путина состоится в течение двух недель, как было «согласовано между Трампом и Путиным». Политик добавил, что если переговоров не будет, то Россию ждет очередной пакет рестрикций.