В Госдуме ответили на угрозы канцлера Германии

Парламентарий прокомментировала высказывание главы правительства Германии для «Ленты.ру». Светлана Журова обратила внимание на сложную экономическую ситуацию в европейских странах в настоящее время. По мнению депутата, трудности Европы отчасти связаны с антироссийскими санкциями, поэтому введение новых рестрикций только усугубит положение ЕС. Журова также добавила, что встреча президентов, даже если ее срочно требуют провести европейские страны, требует серьезной подготовки.
Политик отметила, что переговоры Путина и Зеленского будут существенно отличаться от саммита российского и американского президентов. По ее словам, встречу с украинским лидером будет организовать сложнее из-за сложностей при обеспечении должного уровня безопасности.
«С Трампом было понятно, что безопасность будет на высшем уровне. С Зеленским всё иначе. Кроме того, необходимо отдельно согласовать место, которое устраивало бы все стороны», — объяснила Журова.
По мнению депутата, в состав участников саммита Путина и Зеленского уместно будет включить представителей Европы. Парламентарий обратила внимание на настрой лидеров европейских государств, который свидетельствует об их желании усилить давление на Россию.
Ранее председатель правительства Германии Фридрих Мерц заявил, что страны ЕС ожидают, что встреча Зеленского и Путина состоится в течение двух недель, как было «согласовано между Трампом и Путиным». Политик добавил, что если переговоров не будет, то Россию ждет очередной пакет рестрикций.