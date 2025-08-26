Ричмонд
Глава свердловского Минздрава рассказала о самом опасном виде онкологии

На Урале рассказали, от какой онкологии чаще всего умирают пациенты.

Источник: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель губернатора — министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова 26 августа посетила Свердловский областной онкодиспансер. Здесь после капремонта открыли отделение анестезиологии — реанимации и интенсивной терапии. На эти цели было направлено свыше 120 миллионов рублей.

— Рак легких — один из наиболее быстро развивающихся видов. Здесь важна ранняя диагностика. Он занимает первое место среди локализаций, — рассказала Татьяна Савинова.

Глава свердловского Минздрава также подчеркнула, что в регионе ежегодно диагностируют злокачественные новообразования у 23 тысяч человек. На учете у онкологов находится 138 тысяч уральцев.