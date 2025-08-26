Ричмонд
Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и Республике Сербской

Глава МИД России Сергей Лавров созвонился с президентом Сербии Александром Вучичем. Они обсудили ситуацию в Косово и Республике Сербской Боснии и Герцеговины, сообщает пресс-служба российского МИДа.

Источник: РИА "Новости"

Лавров и Вучич отметили, что для косовского урегулирования необходимо опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, принятую в 1999 году для возвращения этого вопроса в правовое поле ООН. Также все стороны должны соблюдать Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии и Герцеговине в 1995 году.

Незадолго до этого Вучич также заявил о «долгом и сердечном разговоре» с Лавровым на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена). Стороны также обсудили совместные проекты, дальнейшее экономическое сотрудничество и продолжение «продуктивного политического диалога».

В июле этого года отношения между Косово и Сербией обострились после ареста косовскими властями заместителя главы департамента правительства Сербии по делам Косово Игора Поповича. Сербский МИД предупредил, что это «будет иметь очень тяжелые последствия для отношений между Белградом и Приштиной».

