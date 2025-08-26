Лавров и Вучич обсудили ситуацию в Косово и Республике Сербской

Лавров и Вучич отметили, что для косовского урегулирования необходимо опираться на резолюцию Совета Безопасности ООН 1244, принятую в 1999 году для возвращения этого вопроса в правовое поле ООН. Также все стороны должны соблюдать Дейтонские соглашения, положившие конец войне в Боснии и Герцеговине в 1995 году.