ТАШКЕНТ, 26 авг — Sputnik. Президенту Узбекистана Шавкату Мирзиёеву вручили высшую награду Иордании, сообщает пресс-служба лидера страны.
«В рамках государственного визита Короля Иордании состоялась церемония награждения Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиёева Орденом Иордании “Ан-Нахда” (“Ренессанс”)», — говорится в сообщении.
Его лично вручил король Иордании Абдалла II ибн аль-Хусейн.
«С большой честью принимаю эту награду как достойное признание и оценку наших общих усилий по расширению многогранного сотрудничества, а также как знак дружеского отношения и уважения к народу Узбекистана, создающему основы Третьего Ренессанса в нашей стране», — сказал Мирзиёев.
Он также отметил вклад Абдаллы II ибн аль-Хусейна в стремительное развитие Иордании, реализацию страной миролюбивой внешней политики, рост ее авторитета и влияния в международном сообществе.
Лидер Узбекистана поблагодарил главу Иордании за высокую награду и пожелал мира и процветания народу этой страны.