Адвокат молдавского олигарха Влада Плахотнюка стал мишенью: Что происходит

Адвокат Лучиан Рогач, представляющий интересы Влада Плахотнюка, стал одной из мишеней государственных учреждений и структур.
Они получили приказ «уничтожить» его до возвращения подзащитного в Республику Молдова, сообщает casadenebunilor.
Собственно, «охота» уже началась.
Национальное Агентство по неподкупности (ANI) установило, что бывший член Комиссии по лицензированию адвокатской профессии нарушил правовой режим декларирования активов и личных интересов.
Речь идет об адвокате Владимира Плахотнюка Лучиане Рогаче.
"Была обнаружена существенная разница и владение необоснованным богатством в размере 539 тысяч 824 леев.
Эта разница, которая была обнаружена между приобретенным богатством и полученными доходами и расходами, понесенными за период 19.03.2021−13.05.2021, лицом, подлежащим контролю, и членами его семьи.
Пока Рогач молчал, всем было всё ровно. Как рот открыл, так сразу стал неугодным.
