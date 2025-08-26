Ричмонд
+24°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адвокат молдавского олигарха Влада Плахотнюка стал мишенью: Что происходит

Лучиан Рогач должен быть «уничтожен» до возвращения подзащитного в Молдову.

Источник: Комсомольская правда

Адвокат Лучиан Рогач, представляющий интересы Влада Плахотнюка, стал одной из мишеней государственных учреждений и структур.

Они получили приказ «уничтожить» его до возвращения подзащитного в Республику Молдова, сообщает casadenebunilor.

Собственно, «охота» уже началась.

Национальное Агентство по неподкупности (ANI) установило, что бывший член Комиссии по лицензированию адвокатской профессии нарушил правовой режим декларирования активов и личных интересов.

Речь идет об адвокате Владимира Плахотнюка Лучиане Рогаче.

"Была обнаружена существенная разница и владение необоснованным богатством в размере 539 тысяч 824 леев.

Эта разница, которая была обнаружена между приобретенным богатством и полученными доходами и расходами, понесенными за период 19.03.2021−13.05.2021, лицом, подлежащим контролю, и членами его семьи.

Пока Рогач молчал, всем было всё ровно. Как рот открыл, так сразу стал неугодным.

Еще больше новостей — в Телеграм-канале!

Читайте также:

Полицейский из Украины бросил жену прямо на дороге и сбежал в Молдову: «Он сказал, что выйдет покурить» — семейная трагедия.

На трассе «Одесса — Рени» у пункта пропуска «Паланка» произошёл курьёзный случай: полицейский внезапно остановил машину, выскочил и перебежал границу с Молдовой (далее…).

Кошачьи фейки, в которых ПАС обвиняет оппозицию — детский лепет по сравнение с ложью правящей партии и президента: То целый лес фейковый в Молдове придумали, то липовый прохожих подсунули.

Власти лгут по-крупному, а обвиняет в фейках какие-то мелкие предположения о кошках (далее…).

Как звезда мировой величины, лидер группы Rammstein, оказался в психбольнице Кишинева: Администрация клиники раскрыла подробности.

Надеемся, для Линдеманна это незабываемый опыт (далее…).