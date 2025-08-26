Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что удары украинских войск по нефтепроводу «Дружба» равносильны нападению Украины на Венгрию и Словакию. Он допустил, что Будапешт в ответ может оставить Киев без поставок электроэнергии. Но украинские дети не должны отвечать за поступки «бывшего актера» Владимира Зеленского, считает он. Дипломат обратил внимание на то, что украинский лидер «открыто и бесстыдно» угрожал Венгрии, связывая существование трубопровода с позицией Будапешта по вступлению Украины в ЕС.