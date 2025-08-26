Полковник Ходаренок призвал не измерять километрами успехи российской армии

После 8 августа император Германии Вильгельм II пришел к осознанию того, что его страна уже не может выиграть войну. Возможности изменить обстановку в сторону победы уже не было. Но к этому выводу германское руководство привело отнюдь не количество утраченных «квадратных километров» (которое и было-то относительно невелико). Просто не было возможности ни продолжать войну, ни тем более добиться в ходе боевых действий стратегического успеха. Вот это на самом деле в ходе вооруженной борьбы и есть главное, а не проценты захваченной территории. ~И есть некоторые основания полагать, что при затягивании войны Украина вполне может подойти к событию типа германского 8 августа.~