Вучич рассказал о «долгом и сердечном» разговоре с Лавровым

Президент Сербии Александр Вучич провел с главой российского МИДа Сергеем Лавровым «долгий и сердечный» разговор о двустороннем сотрудничестве, об нем он написал в Facebook (принадлежит Meta, признана в России экстремистской и запрещена).
Разговор состоялся 26 августа по инициативе сербской стороны, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.
«Обсудили двусторонние отношения, договорились о дальнейшем улучшении экономического сотрудничества, участии в совместных проектах, заодно проанализировали политические отношения», — пояснил Вучич и отметил желание сторон улучшить коммуникацию на международном уровне.
Собеседники обсудили политическую ситуацию в Боснии и Герцеговине и Республике Сербской. Вучич пожаловался Лаврову на «постоянные попытки преследования» сербов и молчание международного сообщества.
Государство Босния и Герцеговина состоит из двух основных частей: Республики Сербской, где преимущественно живут сербы, и Федерации Боснии и Герцеговины, в которой проживают мусульмане-боснийцы и хорваты. Боснию и Герцеговину возглавляет коллективный президиум, куда входят три президента — от Республики Сербской, Федерации Боснии и Герцеговины и округа Брчко: серб, босниец и хорват.
Российский МИД также сообщил, что особое внимание было уделено региональным делам с упором на ситуацию в Косово, а также вокруг Республики Сербской. «Отмечены основополагающее значение резолюции СБ ООН 1244 в контексте косовского урегулирования и необходимость строгого выполнения всеми боснийскими сторонами Дейтонских соглашений, обеспечивающих четкие международно-правовые рамки отношений двух энтитетов и трех государствообразующих народов в БиГ», — говорится в сообщении.
Резолюция 1244 Совета Безопасности ООН принята 10 июня 1999 года после косовского кризиса, который легально закрепил международное гражданское и военное присутствие в Косово и определил основы временного политико-правового режима региона.
Дейтонские соглашения — мирный договор, подписанный 14 декабря 1995 года с целью прекратить войны в Боснии и Герцеговине и закрепить новое государственное устройство страны. Документ был согласован на авиабазе ВВС США в Дейтоне (штат Огайо) президентами Боснии и Герцеговины, Сербии и Хорватии при участии стран-гарантов — США, России, Германии, Великобритании и Франции.