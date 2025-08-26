Эксперт объяснил бессилие Венгрии перед ударами по «Дружбе»

Собеседник «Инфо 24» добавил, что реакция Брюсселя на «выходки» Киева доказывает, что в Евросоюзе знают об атаках и, скорее всего, их санкционировали. Эксперт обратил внимание на то, что Еврокомиссия не отреагировала на обращения с претензиями в адрес Украины от Венгрии и Словакии, которые столкнулись с проблемами из-за перерыва в поставках нефти. Он подчеркнул, что в ЕК жалобы не заметили, как будто ничего не произошло.