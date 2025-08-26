Эксперт объяснил бессилие Венгрии перед ударами по «Дружбе»

ВСУ уже несколько раз наносили удары по трубопроводу, который доставляет нефть из России в Венгрию и Словакию. Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал обстрелы «Дружбы», заявив, что существование нефтяного маршрута зависит от Будапешта. Венгерский премьер-министр оценил слова украинского лидера как угрозу и пообещал, что это будет иметь последствия, пишет «Инфо 24».
По мнению Анатолия Матвийчука, президент Украины обозначил, что будет продолжать атаки трубопровода, чтобы у Словакии и Венгрии были проблемы. Такую позицию Зеленского эксперт объясняет его нетерпимостью к политике, которую ведут Будапешт и Братислава. Матвийчук напомнил, что главы Венгрии и Словакии заявляют о своем стремлении сотрудничать с Кремлем.
Эксперт уточнил, что украинский лидер прекрасно понимает, что Орбан вряд ли решится ответить на обстрелы «Дружбы» на деле, а не на словах. «Венгрия и Словакия ничего не сделают Украине, так как находятся в некоторой зависимости от Киева. Они поставляют электроэнергию на Украину, за которую им платит Брюссель. Это серьезный источник дохода для этих двух государств, поэтому они вынуждены терпеть выходки Зеленского», — объяснил Матвийчук.
Собеседник «Инфо 24» добавил, что реакция Брюсселя на «выходки» Киева доказывает, что в Евросоюзе знают об атаках и, скорее всего, их санкционировали. Эксперт обратил внимание на то, что Еврокомиссия не отреагировала на обращения с претензиями в адрес Украины от Венгрии и Словакии, которые столкнулись с проблемами из-за перерыва в поставках нефти. Он подчеркнул, что в ЕК жалобы не заметили, как будто ничего не произошло.
«Будапешту и Братиславе не стоит надеяться на помощь Евросоюза в этом вопросе. Они не смогут ответить Киеву военным путем, поэтому будут использовать дипломатические методы», — сказал Матвийчук. Он предположил, что ответным шагом Словакии и Венгрии станет блокирование очередной заявки Киева на вступление в ЕС и Североатлантический альянс.
25 августа официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова выступила с заявлением, в котором осудила удар ВСУ по трубопроводу «Дружба». Она назвала действия украинских военных «чистой воды бандитизмом».