Глава МИД ПМР призвал ОБСЕ отреагировать на дискриминацию приднестровцев

Игнатьев призвал ОБСЕ обратить внимание и дать оценку действиям властей Молдавии, которые идут вразрез с базовыми демократическими принципами и влекут массовое ограничение неотъемлемых избирательных прав граждан Приднестровья. Он также подчеркнул важность тщательного мониторинга организации голосования жителей ПМР в день выборов с тем, чтобы не допустить повторения инцидентов, мешающих их свободному волеизъявлению.