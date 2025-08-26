Ричмонд
Захарова словами песни Высоцкого ответила на угрозу ЕС в адрес дипломатов РФ

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Дипломаты стран Евросоюза в России при запрете на свободное передвижение российских дипломатов в ЕС в ответ будут «подседланы и стреножены». Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Источник: РИА "Новости"

Ранее глава МИД Чехии Ян Липавский заявил, что новый 19-й пакет санкций ЕС против России может содержать запрет на свободное передвижение российских дипломатов внутри Шенгенской зоны.

«Значит, по меткому выражению Высоцкого, их дипломаты будут “подседланы и стреножены” в ответ», — указала Захарова.

Идею ограничения передвижений российских дипломатов в Евросоюзе неоднократно озвучивали и ранее, как правило инициатива исходит от властей стран Восточной Европы и Прибалтики. До сих пор эту меру не удалось включить в санкционные списки. Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов.

