Захарова словами песни Высоцкого ответила на угрозу ЕС в адрес дипломатов РФ

Идею ограничения передвижений российских дипломатов в Евросоюзе неоднократно озвучивали и ранее, как правило инициатива исходит от властей стран Восточной Европы и Прибалтики. До сих пор эту меру не удалось включить в санкционные списки. Захарова ранее заявляла, что Москва примет ответные меры, если Евросоюз ограничит передвижение российских дипломатов.