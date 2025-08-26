Сокращение числа избирательных участков в Приднестровье продолжает вызывать возмущение.
После громкой волны критики ЦИК решил открыть не 10, а 12 участков. Однако ситуация принципиально не изменилась: для сравнения, на президентских выборах 2024 года работали 30 участков, а на парламентских 2021-го — 41.
Это решение позволит проголосовать лишь 36 тысячам жителей левобережья из почти 300 тысяч, пишет InsiderMoldova.
Сокращение числа участков уже выходит за рамки технического решения ЦИК. Оно становится символом политического кризиса доверия, где власть стремится ограничить голоса неудобных регионов, а общество и диаспора всё громче требуют равных условий для всех граждан.
Добром для PAS это не закончится…
Еще больше новостей — в Телеграм-канале!
Читайте также:
Полицейский из Украины бросил жену прямо на дороге и сбежал в Молдову: «Он сказал, что выйдет покурить» — семейная трагедия.
На трассе «Одесса — Рени» у пункта пропуска «Паланка» произошёл курьёзный случай: полицейский внезапно остановил машину, выскочил и перебежал границу с Молдовой (далее…).
Кошачьи фейки, в которых ПАС обвиняет оппозицию — детский лепет по сравнение с ложью правящей партии и президента: То целый лес фейковый в Молдове придумали, то липовый прохожих подсунули.
Власти лгут по-крупному, а обвиняет в фейках какие-то мелкие предположения о кошках (далее…).
Как звезда мировой величины, лидер группы Rammstein, оказался в психбольнице Кишинева: Администрация клиники раскрыла подробности.
Надеемся, для Линдеманна это незабываемый опыт (далее…).