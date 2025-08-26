Эрдоган заложит фундамент нового проекта по обороне, пишут СМИ

Ранее в этом году Aselsan заявила, что получит от правительства льготы на сумму 616 миллионов долларов на производство компонентов для ключевого проекта по противоракетной обороне, над которым работает страна. Проект, получивший название «Стальной купол», будет включать в себя радары, датчики и электронику для интеллектуальных боеприпасов. По данным Aselsan, эти инвестиции могут создать около 2244 рабочих мест.