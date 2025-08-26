Рогожник: у Беларуси нет нерешаемых вопросов с Россией

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Нерешаемых вопросов между Беларусью и Россией нет, есть полное взаимопонимание, заявил посол республики в РФ Александр Рогожник в интервью «СБ: Беларусь сегодня».
Он отметил, что страны сотрудничают по многим направлениям, развивается региональное взаимодействие. Также ведется работа с крупными российскими торговыми сетями, которые реализуют основной объем продовольствия на рынке РФ. По словам посла, через данные сети можно продать любую продукцию, выпущенную в республике.
«И по тем компаниям, которые начали работать, буквально за три-четыре месяца объемы растут по 200−300%. Это результат», — сказал Рогожник.
Дипломат добавил, что также решаются вопросы, касающиеся нефтехимического комплекса, поставок мебели, продукции деревообработки, медпрепаратов. Рогожник обратил внимание на то, что многое еще предстоит сделать.
«Но я вас уверяю, что те отношения, которые складываются с Российской Федерацией, позволяют это сделать. Нерешаемых вопросов с Россией нет. Есть общее, полное взаимопонимание», — добавил он.