Рогожник: у Беларуси нет нерешаемых вопросов с Россией

Он отметил, что страны сотрудничают по многим направлениям, развивается региональное взаимодействие. Также ведется работа с крупными российскими торговыми сетями, которые реализуют основной объем продовольствия на рынке РФ. По словам посла, через данные сети можно продать любую продукцию, выпущенную в республике.