В Челябинской области 5,8 млрд рублей направили на повышение зарплат бюджетников

Депутаты комитета Заксобрания по бюджету и налогам одобрили изменения в бюджет на 2025 год.
«Областной бюджет получил дополнительные федеральные средства в размере 27 млн рублей. Из них 15,9 млн направят на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан, более 10 млн рублей предусмотрены на выплаты южноуральцам, награжденным нагрудным знаком “Почетный донор России”», — пояснил председатель Законодательного Собрания Олег Гербер.
Одновременно распределены ранее зарезервированные средства на повышение оплаты труда отдельным категориям работников бюджетной сферы — это 5,8 млрд рублей.
С учетом предлагаемых изменений уточненные параметры областного бюджета составят: по доходам — 307,6 млрд рублей, расходам — 379,6 млрд рублей. Дефицит без изменений — 72 млрд рублей.
Ранее сообщалось, что с 1 июля 2025 года работникам бюджетной сферы Челябинской области повысили заработную плату на 6%.
«С 1 июля поднимем заработные платы бюджетникам на 6%, что вместе с четырехпроцентным январским повышением обеспечит рост на 10%. Это соответствует нынешним прогнозам по инфляции и даже их превышает», — сказал ранее губернатор Алексей Текслер.