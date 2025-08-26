Ричмонд
Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС за Волынскую резню

Польша будет блокировать вступление Украины в Евросоюз до полного выяснения обстоятельств Волынской трагедии, заявил министр обороны Польши Косиняк-Камыш, сообщает Gazeta Prawna.

Источник: РБК

«Я говорил об этом много раз. Я говорил, что если Украина не признает Волынский геноцид, если не будет эксгумации, не будет поминовения, то у нее нет шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославить Бандеру», — сказал министр.

Как пишет газета, Косиняк-Камыш также дистанцировался от предположений о возможном военном вмешательстве Польши в дела Украины, заявив, что «польская армия не пойдет на Украину».

По словам министра, помощь ограничивается политической, военной и гуманитарной поддержкой ради обеспечения собственной безопасности Польши, подчеркивает издание.

10 июля польский президент Анджей Дуда рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский признался ему, что не слышал в школе о массовых убийствах поляков на Западной Украине, в частности о Волынской резне.

Трагедия в Волыни давно является предметом споров между Польшей и Украиной. В июле 2024 года польский министр обороны уже обозначил позицию Варшавы.

