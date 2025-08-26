Польша будет блокировать вступление Украины в ЕС за Волынскую резню

«Я говорил об этом много раз. Я говорил, что если Украина не признает Волынский геноцид, если не будет эксгумации, не будет поминовения, то у нее нет шансов на вступление в Европейский Союз. Я выражал очень четкое и твердое неприятие случаев, когда каким-либо образом попиралось доброе имя Польши или предпринимались попытки прославить Бандеру», — сказал министр.