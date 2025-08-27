В Ялте открыли комплекс дислокации ГУ Росгвардии по Крыму — Аксенов

«Пятнадцать квартир этого комплекса будет передано Ялтинскому муниципальному округу для последующего распределения между гражданами, нуждающимися в переселении из аварийного жилищного фонда, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Строительство велось за внебюджетные средства, благодарю инвесторов за социально ответственную позицию», — отметил глава Крыма.