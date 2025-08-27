В Ялте открыли комплекс дислокации ГУ Росгвардии по Крыму — Аксенов

В Ялте начал работу новый комплекс, на базе которого будут дислоцироваться подразделения Главного управления Росгвардии по Крыму и Севастополю. Об этом в своем телеграм-канале сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
По его словам, здесь разместятся сотрудники силового ведомства, которые совместно с Минобороны, ФСБ, МВД и территориальной обороной «Барс-Крым» отвечают за безопасность полуострова. Аксенов выразил уверенность, что современные условия позволят бойцам и сотрудникам Росгвардии эффективно выполнять свои задачи.
«Пятнадцать квартир этого комплекса будет передано Ялтинскому муниципальному округу для последующего распределения между гражданами, нуждающимися в переселении из аварийного жилищного фонда, а также детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей. Строительство велось за внебюджетные средства, благодарю инвесторов за социально ответственную позицию», — отметил глава Крыма.
