«Сегодня “тиктокаются”, что ах, где-то крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить?» Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов в TikTok на крыс в магазинах

Лукашенко высказался о жалобах на крыс в магазинах от белорусов в TikTok.

Источник: Комсомольская правда

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, которое состоялось 26 августа во Дворце Независимости, высказался о жалобах на крыс в магазинах от белорусов в TikTok. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».

— Сегодня «тиктокаются», что ах, где-то крысы побежали. Ай, президент, крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить? Это же вы там на месте с мусорками разобраться не можете и у вас крысы бегают, — обратил внимание глава государства, обращаясь к главе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артуру Карповичу.

Александр Лукашенко подчеркнул, что в противном случае крысы бы не бегали. Глава государства заметил, что все понимает.

Ранее президент Беларуси Александр Лукашенко отреагировал на просрочку в торговле Беларуси: «Это красная линия!».

Кроме того, Лукашенко недоволен бездумным закрытием школ и детсадов в Беларуси: «Отправьте своего внука или ребеночка в детский сад за тридевять земель!».

Тем временем Лукашенко сказали, где растет, а где сокращается число торговых объектов в Беларуси: «Баба Дуня сидит и тычет в айфон».

Также Лукашенко раскритиковал руководителей, чьи зарплаты выше, чем у большинства членов правительства до полутора раз: «Выше, чем у министров экономики, ЖКХ, строительства, промышленности».

