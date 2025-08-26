«Сегодня “тиктокаются”, что ах, где-то крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить?» Лукашенко отреагировал на жалобы белорусов в TikTok на крыс в магазинах

Президент Беларуси Александр Лукашенко во время совещания об эффективности системы торгового обслуживания населения в масштабах Беларуси, которое состоялось 26 августа во Дворце Независимости, высказался о жалобах на крыс в магазинах от белорусов в TikTok. Видеофрагмент опубликован в телеграм-канале «Пул Первого».
— Сегодня «тиктокаются», что ах, где-то крысы побежали. Ай, президент, крысы побежали. Так что, президент поедет крыс ловить? Это же вы там на месте с мусорками разобраться не можете и у вас крысы бегают, — обратил внимание глава государства, обращаясь к главе Министерства антимонопольного регулирования и торговли Артуру Карповичу.
Александр Лукашенко подчеркнул, что в противном случае крысы бы не бегали. Глава государства заметил, что все понимает.
