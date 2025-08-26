Дмитриев: диалог между Путиным и Трампом изменит мир

Во время этих переговоров Трамп созвонился с Путиным. Американский лидер сообщил, что в беседе обсуждались, среди прочего, возможные перспективы встречи российского президента с Зеленским, а также идея проведения трехсторонних переговоров. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон заявили о поддержке прямых консультаций между Россией и Украиной и обсудили возможность их проведения на более высоком уровне.