Дмитриев: диалог между Путиным и Трампом изменит мир

МОСКВА, 26 августа. /ТАСС/. Диалог между президентом России Владимиром Путиным и лидером США Дональдом Трампом способен изменить мировую ситуацию и укрепить глобальную безопасность. Такое мнение высказал в X спецпредставитель президента РФ по вопросам международного экономического сотрудничества, руководитель Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

Источник: РИА "Новости"

По его словам, общение двух лидеров имеет потенциал обеспечить не только безопасность, но и процветание на глобальном уровне.

18 августа Трамп после встречи с Путиным, прошедшей 15 августа на Аляске, провел переговоры с Владимиром Зеленским, а также с главами Финляндии и Франции Александером Стуббом и Эмманюэлем Макроном, премьер-министром Великобритании Киером Стармером, канцлером Германии Фридрихом Мерцем и премьером Италии Джорджей Мелони. Кроме того, в обсуждении приняли участие председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

Во время этих переговоров Трамп созвонился с Путиным. Американский лидер сообщил, что в беседе обсуждались, среди прочего, возможные перспективы встречи российского президента с Зеленским, а также идея проведения трехсторонних переговоров. Как уточнил помощник президента России Юрий Ушаков, Москва и Вашингтон заявили о поддержке прямых консультаций между Россией и Украиной и обсудили возможность их проведения на более высоком уровне.

