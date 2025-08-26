Эйсмонт: Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае

Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что его участники примут ряд документов, в том числе «Тяньцзиньскую декларацию», отражающую общую позицию организации по важным международным и региональным вопросам. Также, по его словам, будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе пожеланий государств-членов в области практического сотрудничества.