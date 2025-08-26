Эйсмонт: Лукашенко может встретиться с Путиным на саммите ШОС в Китае

МИНСК, 26 авг — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко может встретиться со своим российским коллегой Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Китае, сообщила пресс-секретарь белорусского лидера Наталья Эйсмонт, передает РИА Новости.
По ее словам, у глав Беларуси и РФ нет никаких проблем с тем, чтобы договориться о встрече и что-либо обсудить.
«Когда необходимо, тогда они и встречаются. И то, что встретятся — это факт», — сказала Эйсмонт, отвечая на вопрос о возможности встречи в Китае.
Она также подчеркнула, что подобные мероприятия всегда предусматривают возможности для двусторонних контактов с другими лидерами, и у Лукашенко в Китае они запланированы.
Саммит ШОС
Саммит ШОС пройдет в Тяньцзине с 31 августа по 1 сентября. Ранее китайский посол в РФ Чжан Ханьхуэй рассказал, что его участники примут ряд документов, в том числе «Тяньцзиньскую декларацию», отражающую общую позицию организации по важным международным и региональным вопросам. Также, по его словам, будут определены стратегии развития ШОС на следующий этап на основе пожеланий государств-членов в области практического сотрудничества.
ШОС — международная организация, основанная в 2001 году. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Кыргызстан, Россия, Таджикистан, Пакистан и Узбекистан, 4 июля 2024 года на саммите в Астане к организации официально присоединилась Беларусь. Странами-наблюдателями являются Афганистан и Монголия, странами-партнерами по диалогу — Азербайджан, Армения, Бахрейн, Египет, Камбоджа, Катар, Кувейт, Мальдивы, Мьянма, Непал, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия, Турция, Шри-Ланка.