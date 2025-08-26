FT узнала о «существенном сдвиге» в предложениях США по помощи Украине

На прошлой неделе Белый дом заявил, что США помогут с координацией в рамках гарантий безопасности, но американских военных на Украине не будет. После этого американские чиновники подтвердили европейским коллегам, что Вашингтон готов предоставить «стратегические средства обеспечения» для поддержки наземного развертывания под руководством Европы. Источники предупредили, что озвученное США предложение напрямую зависит от обязательств европейских стран разместить десятки тысяч военнослужащих на Украине.