Трамп: США не финансируют Украину, все расходы легли на союзников по НАТО

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратили финансировать украинский конфликт, Вашингтон лишь продает союзникам по НАТО вооружения и добивается прекращения боевых действий.
«Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, чтобы прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал Трамп, выступая на заседании кабмина в Белом доме.
Он рассказал, что США продают союзникам военную технику на «миллионы и миллиарды долларов», в том числе комплексы Patriot, а оборонные предприятия «удваивают и утраивают» объемы производства.
Ранее Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс договорились о поставках оружия Украине. Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины посредством инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).