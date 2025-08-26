Ричмонд
+25°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: США не финансируют Украину, все расходы легли на союзников по НАТО

Американские оборонные предприятия «удваивают и утраивают» объемы производства, заявил глава Белого дома.

Источник: Аргументы и факты

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что США прекратили финансировать украинский конфликт, Вашингтон лишь продает союзникам по НАТО вооружения и добивается прекращения боевых действий.

«Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, чтобы прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал Трамп, выступая на заседании кабмина в Белом доме.

Он рассказал, что США продают союзникам военную технику на «миллионы и миллиарды долларов», в том числе комплексы Patriot, а оборонные предприятия «удваивают и утраивают» объемы производства.

Ранее Трамп заявил, что США и Североатлантический альянс договорились о поставках оружия Украине. Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль рассказал, США и НАТО запускают новый механизм поддержки Украины посредством инициативы Prioritized Ukraine Requirements List (PURL).

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше