Погранслужба одной страны пригрозила увольнением за общение на русском языке

Латвийским пограничникам, как заявил глава госохраны страны генерал Гунарс Пуятс, под угрозой увольнения запрещается общаться на русском языке. Кроме того, им грозит увольнение за записи в поддержку России в соцсетях.
При исполнении служебных обязанностей, по словам генерала, пограничникам запрещено общаться на иностранных языках. «Обязанность пограничника — общаться на латышском языке, — сказал Пуятс в эфире TV24. — В противном случае они могут быть уволены».
Также в интервью глава ведомства привел случаи увольнения сотрудников за посты в поддержку РФ в соцсетях, так как этим якобы «подрывался престиж погранслужбы».
В Латвии проживают сейчас 1,8 миллиона человек, из них около 40% — русскоязычные. Русский язык имеет статус иностранного.
