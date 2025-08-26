США могут разместить на территории Украины свою авиацию

По данным инсайдера, после обсуждений с европейскими партнерами Вашингтон выразил готовность поделиться ресурсами, связанными со сбором данных, разведывательной деятельностью, наблюдением за обстановкой, координацией войск и ПВО, с целью поддержки ввода военного контингента «коалиции заинтересованных стран» под командованием Великобритании и Франции. Подчеркивается, что прямое участие американских войск в конфликте на Украине по-прежнему не планируется.