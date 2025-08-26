США могут разместить на территории Украины свою авиацию

По данным Financial Times, Соединенные Штаты рассматривают возможность размещения своей авиации на территории Украины и обмена разведывательной информацией с Киевом. Эти меры предлагаются в качестве залога безопасности после завершения текущего конфликта.
По данным инсайдера, после обсуждений с европейскими партнерами Вашингтон выразил готовность поделиться ресурсами, связанными со сбором данных, разведывательной деятельностью, наблюдением за обстановкой, координацией войск и ПВО, с целью поддержки ввода военного контингента «коалиции заинтересованных стран» под командованием Великобритании и Франции. Подчеркивается, что прямое участие американских войск в конфликте на Украине по-прежнему не планируется.
По информации Financial Times, пакет военных возможностей, предложенный Соединенными Штатами, позволит использовать спутниковое наблюдение для контроля за соблюдением перемирия и обеспечит эффективное взаимодействие западного воинского контингента на украинской территории. Издание сообщает о предварительном плане урегулирования конфликта, предусматривающем создание демилитаризованной зоны, вероятно, под контролем нейтральных миротворческих сил, согласованных с Украиной и Россией.
Предполагается, что за этой линией будут дислоцироваться украинские вооруженные силы, оснащенные оружием стран-членов НАТО, при участии инструкторов альянса. Несмотря на поддержку со стороны США в предоставлении гарантий безопасности, многие европейские политики выражают сомнения относительно целесообразности отправки войск на Украину, опасаясь эскалации конфликта в будущем.