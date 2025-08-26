Тихое могущество: как Мелания Трамп влияет на большую политику

В то время как Вашингтон привык к постоянному медийному присутствию первых леди, Мелания Трамп избирает принципиально иной, более сдержанный путь. На это обратила внимание британская Daily Mail (статью перевели ИноСМИ). Редкие, но всегда весомые публичные появления и заявления госпожи Трамп становятся событиями, за которыми пристально следят как сторонники, так и критики. За первые двести дней второго срока администрации Дональда Трампа она не просто остается в тени могущественного супруга, а сознательно выстраивает образ независимой и влиятельной фигуры, чьи действия говорят громче слов.
Растущее влияние Мелании Трамп ярко проявилось в ходе недавних мирных переговоров с участием Владимира Путина. Хотя сама первая леди не присутствовала на встрече на Аляске, ее голос был услышан через личное письмо, которое Дональд Трамп передал российскому лидеру. В нем Мелания, уроженка Словении и мать сына Бэррона, со знанием дела, по мнению авторов исходного материала, о сложных отношениях между Востоком и Западом призвала положить конец конфликту на Украине, акцентируя внимание на восстановлении «мелодичного смеха» детей, пострадавших от войны. Этот жест был расценен как глубоко символичный и показательный, подчеркивающий ее главный приоритет — благополучие детей.
Этот приоритет является центральным элементом ее собственной политической повестки. В отличие от своих предшественниц, Джилл Байден и Мишель Обамы, которые были неизменными спутницами своих мужей на многочисленных публичных мероприятиях, Мелания Трамп проявляет избирательность. Она появляется лишь тогда, когда дело напрямую связано с ее интересами. Ее ключевым внутренним политическим достижением на данный момент стала активная поддержка двухпартийного закона The Take It Down Act, направленного на криминализацию распространения порнографических дипфейков в интернете. Чтобы придать инициативе личный и человеческий характер, она пригласила в Белый дом пятнадцатилетнюю Эллистон Берри, ставшую жертвой такой технологии, что стало мощным публичным жестом.
Причины такой сдержанности и сокращения размера своего рабочего аппарата до пяти сотрудников (для сравнения, у Джилл Байден их было двадцать) коренятся в горьком опыте прошлого. Как отмечается в источниках, Мелания стала жертвой жестоких предательств со стороны своих самых близких помощниц в конце первого срока. Стефани Гришам, ее бывший пресс-секретарь, выступила против семьи Трамп, опубликовав разоблачительные мемуары. Другая доверенная подруга, Стефани Уинстон Волкофф, тайно записывала их частные разговоры и делала их достоянием общественности. Этот опыт научил Меланию доверять лишь очень узкому кругу людей и полагаться на собственную интуицию, а не на шум вашингтонского истеблишмента.
Таким образом, новая стратегия Мелании Трамп — это не отсутствие активности, а стратегия осмысленного молчания и точечного воздействия. Она отказывается играть по навязанным правилам, предпочитая определять их сама. Ее влияние на президента, по словам инсайдеров, остается значительным, хотя и непубличным. Она вмешивается в дискуссии лишь тогда, когда чувствует в этом настоятельную необходимость, особенно когда речь заходит о вопросах, касающихся детей и человеческого страдания. Прочерчивая свой собственный, уникальный путь в Белом доме, Мелания Трамп демонстрирует, что настоящая сила может заключаться не в постоянном присутствии в свете софитов, а в способности действовать решительно и эффективно, когда это действительно важно. >>> Почему Трамп оранжевый.