Тихое могущество: как Мелания Трамп влияет на большую политику

Таким образом, новая стратегия Мелании Трамп — это не отсутствие активности, а стратегия осмысленного молчания и точечного воздействия. Она отказывается играть по навязанным правилам, предпочитая определять их сама. Ее влияние на президента, по словам инсайдеров, остается значительным, хотя и непубличным. Она вмешивается в дискуссии лишь тогда, когда чувствует в этом настоятельную необходимость, особенно когда речь заходит о вопросах, касающихся детей и человеческого страдания. Прочерчивая свой собственный, уникальный путь в Белом доме, Мелания Трамп демонстрирует, что настоящая сила может заключаться не в постоянном присутствии в свете софитов, а в способности действовать решительно и эффективно, когда это действительно важно. >>> Почему Трамп оранжевый.