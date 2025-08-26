Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен подарил Трампу ковбойскую шляпу

Президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен в память о саммите с президентом США Дональдом Трампом, состоявшемся в понедельник, преподнес американскому лидеру несколько подарков. Об этом сообщили в администрации южнокорейского президента.
Среди них — ковбойская шляпа с надписью Make America Great Again, именная клюшка для гольфа и модель корейского «корабля-черепахи».
В пресс-релизе президентского офиса отмечается, что Трамп часто носит кепку с надписью «Make America Great Again», однако у него не было аналогичной ковбойской шляпы, поэтому ее специально изготовили.
Всего было две шляпы: красная для президента США и белая для первой леди Мелании Трамп. На фотографиях, опубликованных администрацией, видно, что справа от надписи также вышиты государственные флаги США и Южной Кореи.
Модель «корабля-черепахи» из металла размером 30×20 см была изготовлена опытным мастером судостроительной отрасли с использованием машинной сборки.
Клюшка для гольфа выполнена с учетом индивидуальных параметров Дональда Трампа, а на лезвии выгравировано его имя. Все подарки произведены непосредственно в Южной Корее.
Кроме того, по данным агентства Ренхап, Ли Чжэ Мен подарил Трампу ручку, которой сам пользовался во время саммита. Агентство уточнило, что ранее Трамп похвалил эту ручку, предположительно выпускаемую южнокорейской компанией Monami. После этого акции Monami на сеульской бирже выросли на 29,92%.
В ответ Трамп вручил Ли Чжэ Мену личное фото, сделанное после попытки покушения на президента во время митинга в Пенсильвании 13 июля 2024 года. На снимке Трамп запечатлен с поднятым кулаком в окружении сотрудников службы безопасности. К фото прилагалось личное послание, в котором Трамп назвал Ли Чжэ Мена «выдающимся лидером» и заверил, что «всегда будет рядом».
Помимо этого, Ли Чжэ Мену и сопровождавшим его советникам вручили красные кепки и меню официального обеда двух глав государств с подписью президента США.
Ранее Трамп заявил, что рассчитывает на установление «замечательных отношений» между Вашингтоном и Пекином.