На Украине за три года зарегистрировано более 50 тысяч дел о дезертирстве

За первые семь месяцев 2025 года на Украине было зарегистрировано более 110 тысяч дел о самовольном оставлении части (СОЧ), что составляет почти половину всех подобных дел за три года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.