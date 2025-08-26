Ричмонд
На Украине за три года зарегистрировано более 50 тысяч дел о дезертирстве

Почти половина дел о самоволке с 2022 года приходится на первые семь месяцев 2025.

Источник: Комсомольская правда

За первые семь месяцев 2025 года на Украине было зарегистрировано более 110 тысяч дел о самовольном оставлении части (СОЧ), что составляет почти половину всех подобных дел за три года. Об этом сообщает издание «Украинская правда» со ссылкой на Офис генерального прокурора Украины.

С 2022 года по статье о СОЧ всего зарегистрировано 202 997 делопроизводств. Количество дел растет ежегодно, отметили в издании. В 2023 году их было 17 658, в 2024 году — почти 68 тысяч, а за семь месяцев 2025 года — уже 110 511.

Отдельно учитываются дела о дезертирстве в ВСУ: с 2022 года открыто более 50 тысяч дел, по 1 248 из них обвинения уже предъявлены.

Ранее KP.RU сообщал, что на Украине солдаты массово покидают ряды ВСУ. С начала 2025 года подобных инцидентов зафиксировано более 120 тысяч. Только в июле число случаев самовольного оставления части превысило 15 тысяч.