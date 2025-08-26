Украинцам до 22 лет кабмин разрешил выезд за границу

Правительство Украины разрешило выезд за границу мужчинам в возрасте от 18 до 22 лет, сообщила премьер-министр страны Юлия Свириденко.
Для данной возрастной категории выезд за пределы страны был запрещен на время военного положения и всеобщей мобилизации (с февраля 2022 года). Минимальный возраст для призыва в украинскую армию, как известно, составляет 25 лет.
Правительство, как сообщает Свириденко, обновило порядок пересечения госграницы. Отныне украинцы в возрасте от 18 до 22 лет смогут беспрепятственно пересекать границу. «Речь идет обо всех гражданах соответствующего возраста», — подчеркнула глава кабмина.
Разрешение на выезд, как уточняется, будет касаться и граждан Украины, вернувшихся в страну. Решение призвано сохранить их связь с родиной, пояснила глава правительства.
