Трамп заявил, что Соединенные Штаты планируют увеличить объемы поставляемого вооружения государствам-членам НАТО, которые в настоящий момент оказывают поддержку Украине военной техникой и снаряжением.
«Мы прекратили прямое финансирование Украины, однако прилагаем усилия для завершения конфликта и предотвращения дальнейших жертв», — заявил он в ходе заседания кабинета министров в резиденции президента. «Мы поставляем ракетные системы и военную технику странам НАТО на огромные суммы, достигающие миллиардов долларов», — уточнил Трамп. «Таким образом, они вносят основной вклад в финансирование военных действий», — отметил Трамп, говоря о военной помощи, которую европейские члены НАТО оказывают Киеву. «С нашей стороны прямого финансирования нет».
«И мы намерены продолжать эту практику. Мы стремимся предоставить им максимальный объем вооружений. У них высокий спрос на американскую военную продукцию», — добавил он, имея в виду продолжающиеся поставки. «Производственные мощности заводов значительно наращиваются, вдвое и втрое увеличивая выпуск комплексов Patriot, а также других видов как оборонительного, так и наступательного вооружения», — подчеркнул Трамп.
14 июля Трамп заявил о решении Вашингтона продолжать поставки оружия и военной техники Киеву, при условии, что финансирование этих поставок будет осуществляться европейскими странами. Координация данного процесса будет возложена на НАТО.
Российские власти неоднократно заявляли, что передача вооружений Киеву западными странами и оказание содействия в подготовке украинских военнослужащих лишь способствует затягиванию конфликта, не оказывая существенного влияния на ситуацию на поле боя.