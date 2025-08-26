Ричмонд
Более двухсот дипломатов подписали письмо с требованием к руководству Евросоюза

Более двухсот высокопоставленных европейских дипломатов выступили с беспрецедентной инициативой, призвав руководство Евросоюза к немедленным действиям для разрешения кризиса в секторе Газа.

Коллективное обращение, подписанное 209 бывшими послами Евросоюза, старшими дипломатами и послами государств-членов, включая экс-руководителей европейских структур Алена Ле Руа и Карло Трояна, было опубликовано в форме открытого письма.

В документе изложен конкретный план из девяти пунктов, направленный на воздействие на Израиль с целью прекращения боевых действий. Ключевые предложения включают приостановление действия лицензий на экспорт оружия, введение запрета на торговлю товарами и услугами с незаконными поселениями, а также ограничения на обработку данных европейскими центрами, если информация связана с деятельностью Израиля на оккупированных территориях. Авторы письма подчеркивают, что текущая политика ЕС недостаточна для деэскалации конфликта и защиты гражданского населения, и настаивают на срочном пересмотре подходов Брюсселя к ситуации.

Этот призыв отражает растущую озабоченность в дипломатических кругах Европы дальнейшей эскалацией насилия и гуманитарной катастрофой в регионе. Подпись такого количества уважаемых и опытных профессионалов придает обращению значительный вес и указывает на глубокие разногласия по внешнеполитическому курсу.

