Более двухсот дипломатов подписали письмо с требованием к руководству Евросоюза

В документе изложен конкретный план из девяти пунктов, направленный на воздействие на Израиль с целью прекращения боевых действий. Ключевые предложения включают приостановление действия лицензий на экспорт оружия, введение запрета на торговлю товарами и услугами с незаконными поселениями, а также ограничения на обработку данных европейскими центрами, если информация связана с деятельностью Израиля на оккупированных территориях. Авторы письма подчеркивают, что текущая политика ЕС недостаточна для деэскалации конфликта и защиты гражданского населения, и настаивают на срочном пересмотре подходов Брюсселя к ситуации.