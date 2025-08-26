Ричмонд
FT: США намерены разместить на Украине самолеты и передавать разведданные

Страны Европы подготовили черновой вариант урегулирования конфликта, заявили журналисты.

Источник: Аргументы и факты

Соединенные Штаты в качестве гарантий безопасности для Украины предложили Киеву разместить на территории государства свои военные самолеты и предоставлять ему разведданные, пишет газета Financial Times (FT), ссылаясь на европейских и украинских чиновников.

Во время переговоров с лидерами стран Европы Вашингтон заявил, что готов предоставить Киеву свои средства сбора информации, разведки, наблюдения, командования, управления и ПВО, чтобы обеспечить развертывание воинского контингента «коалиции желающих», указывается в статье.

По данным издания, страны Европы уже подготовили черновой вариант условий урегулирования, в нем говорится о планах создать демилитаризованную зону с нейтральными миротворческими силами, которые разместят с согласия Украины и РФ. Согласно документу, за этой зоной будут размещаться украинские войска с вооружениями НАТО, а также инструкторы альянса. При этом ряд европейских политиков не хотят отправлять войска на Украину из-за риска масштабного конфликта в будущем, отмечается в статье.

Ранее политолог Сергей Шершун высказал мнение, что предложения западных лидеров о направлении на Украину так называемых сил сдерживания связаны не с обеспечением мира, а с желанием установить больший внешний контроль над страной.

