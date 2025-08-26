FT: США намерены разместить на Украине самолеты и передавать разведданные

По данным издания, страны Европы уже подготовили черновой вариант условий урегулирования, в нем говорится о планах создать демилитаризованную зону с нейтральными миротворческими силами, которые разместят с согласия Украины и РФ. Согласно документу, за этой зоной будут размещаться украинские войска с вооружениями НАТО, а также инструкторы альянса. При этом ряд европейских политиков не хотят отправлять войска на Украину из-за риска масштабного конфликта в будущем, отмечается в статье.