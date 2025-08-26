Трамп: Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что все финансовые расходы, связанные с конфликтом на Украине, полностью легли на союзников по НАТО, в то время как Вашингтон занимается исключительно поставками вооружений. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров в Белом доме.