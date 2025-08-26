Ричмонд
Трамп: Все расходы за конфликт на Украине легли на союзников по НАТО

Президент США Дональд Трамп заявил, что все финансовые расходы, связанные с конфликтом на Украине, полностью легли на союзников по НАТО, в то время как Вашингтон занимается исключительно поставками вооружений. Об этом он сообщил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Источник: Life.ru

«Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, чтобы прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал Трамп.

По словам американского лидера, Соединённые Штаты продают своим союзникам военную технику на миллионы и миллиарды долларов, включая зенитные ракетные комплексы Patriot. Он добавил, что оборонные предприятия страны наращивают объёмы производства, удваивая и утраивая их. Трамп уверен, что европейские партнёры предпочитают американскую продукцию, поскольку она остаётся лучшей в мире.

Кроме того, глава Белого дома сообщил о рекордном за последние 60 лет росте заработков рабочих в США, где средняя прибавка составила 500 долларов в год. Он объяснил эту динамику успехами в энергетическом секторе, указав на значительное падение цен на нефть и последующее снижение стоимости продуктов питания.

Ранее Дональд Трамп высказался на тему гарантий безопасности для Украины, приемлемых для завершения конфликта. По словам президента США, окончательные условия соглашения ещё не утверждены, однако основную ответственность за его выполнение понесёт Европа, а Америка окажет поддержку. Также он сообщил о прекращении финансирования Незалежной, указав, что отныне Вашингтон будет продавать оружие только государствам-членам НАТО.

