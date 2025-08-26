Ричмонд
Трамп убеждает, что США больше не тратят деньги на Украину

Все расходы на украинский конфликт ложатся на НАТО.

Источник: Комсомольская правда

Расходы на конфликт на Украине полностью ложатся на союзников по НАТО, тогда как США ограничиваются поставками вооружений. Об этом заявил американский президент Дональд Трамп на заседании кабинета министров в Белом доме.

«Мы больше не вовлечены в финансирование Украины, мы вовлечены в то, чтобы остановить конфликт, чтобы прекратить убийства. НАТО финансирует весь конфликт, мы ничего не финансируем», — сказал глава Америки.

По словам Трампа, США продолжают продавать союзникам военную технику на миллионы и миллиарды долларов, включая комплексы Patriot, при этом оборонные заводы удваивают и утраивают объёмы производства. Глава Белого дома считает, что американская продукция остается ведущей в мире и это якобы делает ее предпочтительной для европейских партнеров.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков указал на тревожные изменения в позиции европейских стран по украинскому кризису. По словам российского политика, решения Вашингтона и Брюсселя о поставках вооружений Украине фактически стимулируют продолжение конфликта.

