Политолог оценил перспективы столкновения США и Венесуэлы

«Царьград» напомнил, что Вашингтон направил в регион эскадру боевых кораблей с морской пехотой. Официально американские власти утверждают, что цель этих мер — борьба с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Тем не менее эксперты видят в этом признаки подготовки к возможной военной операции. Власти Венесуэлы, в свою очередь, заявили, что готовы дать решительный отпор любым попыткам нарушить суверенитет страны, вплоть до всеобщей мобилизации.