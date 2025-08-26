Политолог оценил перспективы столкновения США и Венесуэлы

Напряжённость между Венесуэлой и США нарастает, но вероятность полномасштабного военного конфликта остаётся низкой. Об этом заявил политолог Алексей Черняев, комментируя ситуацию для «Газета.Ru». По его словам, переброска Каракасом 15 тысяч военнослужащих к границам связана с усилением американского военного присутствия в Карибском море.
Черняев отметил, что силы США, включающие более 4 тысяч военных, не достаточны для крупной военной операции против Венесуэлы. Однако, по его мнению, действия президента Николаса Мадуро по укреплению боеготовности армии оправданы, так как угроза со стороны США сохраняется.
«Царьград» напомнил, что Вашингтон направил в регион эскадру боевых кораблей с морской пехотой. Официально американские власти утверждают, что цель этих мер — борьба с нелегальной миграцией и наркоторговлей. Тем не менее эксперты видят в этом признаки подготовки к возможной военной операции. Власти Венесуэлы, в свою очередь, заявили, что готовы дать решительный отпор любым попыткам нарушить суверенитет страны, вплоть до всеобщей мобилизации.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил поддержку Каракасу в противостоянии внешнему давлению. Как сообщили в МИД России, об этом он заявил в телефонном разговоре с вице-президентом Венесуэлы Дэлси Родригес Гомес, сообщает RT.