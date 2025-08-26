Военкор оценил возможность запуска дронов ВСУ из Прибалтики

«С другой стороны если падение — результат работы наших систем подавления, это прекрасный знак. И вообще неважно: подавили над Псковской областью, и дрон вильнул в сторону Эстонии, или подавили над Тарту. В последнем случае даже лучше. Пусть знают, что к ним на голову может прилететь», — написал военкор.
При этом он выразил сомнения относительно возможности запуска дронов непосредственно с территории Прибалтики, предположив, что беспилотники могут использовать эстонское воздушное пространство для манёвров в районе Нарвы или над Балтийским морем.
Коц подчеркнул, что подобные действия потребовали бы согласованного решения НАТО и означали бы прямую вовлечённость страны в конфликт. Одновременно он не исключил, что падение дрона могло стать результатом работы российских средств радиоэлектронной борьбы.
Ранее украинский беспилотник, пытавшийся атаковать Россию, сбился с курса из-за российских помех GPS и средств РЭБ, залетел в волость Эльва на юго-востоке Эстонии и взорвался. На месте атаки ВСУ в Эстонии обнаружены обломки БПЛА и воронка от взрыва. Пострадавших нет.