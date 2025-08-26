Госдума рискует потерять пятую фракцию после выборов 2026 года

Член генсовета партии власти добавил, что такие результаты позволят превысить показатели 2020 года, когда ЕР набрала 76,6% мандатов на всех уровнях. «Так, я полагаю, что мы улучшим результат в Томске (11 из 37 мандатов у ЕР в 2020 году); Тамбове, где у нас был эпический провал (6 из 36); Сыктывкаре (20 из 30) — там пока сохраняется серьезная партийная конкуренция. Полагаю, что нам удастся переломить ситуацию в Новосибирске (23 из 50), хотя это регион всегда был непростым для нас. Думаю, что у нас получится сформировать фракцию политического большинства», — рассказала Перминов.