Госдума рискует потерять пятую фракцию после выборов 2026 года

Оппозиционные парламентские партии ослабили свою борьбу за мандаты в регионах.
Единый день голосования в сентябре пройдет в условиях слабой партийной конкуренции. В ходе круглого стола Фонда развития гражданского общества «Единый день голосования — 2025: обзор кампаний и прогноз результатов» эксперты рассказали, что оппозиционеры сократили свою борьбу за мандаты в регионах, зато «Единая Россия» готовится улучшить результаты 2020 года.
Цель партии — достичь легитимности на выборах, рассказал член Генсовета ЕР Сергей ПерминовФото: Немышев Вячеслав © URA.RU.
Оппозиционные парламентские партии снизили конкурентную активность перед осенними выборами, чего нельзя сказать про ЕР. Ей удалось укрепить фундамент для победы на ЕГД-2025 года. Партия «Единая Россия» продолжает следовать не меняющейся из года в год цели: побеждать в первом туре кандидатами на уровне высших должностных лиц, рассказал член Генсовета партии Сергей Перминов. «А еще: занимать первые места по спискам, формировать фракции политического большинства. И, конечно, достичь легитимности нашего результата, что является ключевой задачей в преддверии 2026 года», — добавил Перминов.
Перед выборами 2025 «Единая Россия» продолжает демонстрировать высокий уровень конкурентной активности. Прежде всего, это доказывает тот факт, что ЕР стала лидером среди парламентских партий по числу выдвинутых кандидатов.
«Это 20 кандидатов на должности высших должностных лиц, 1035 — для участия в кампаниях по выборам в 11-ти законодательных собраниях. Кстати, в семи из 11 кампаний списки возглавляют наши секретари-губернаторы. В административных центрах мы выдвинули и зарегистрировали 1363 кандидата», — привел цифры Перминов.
ЕР продолжает активно поддерживать бойцов СВОФото: Руслан Яроцкий © URA.RU.
На высокий уровень конкурентной активности «Единой Россию» указывают ее усилия по поддержке вернувшихся с фронта бойцов СВО. На данный момент партия власти — лидер по таким кандидатам, подтвердил член генсовета ЕР. «Из общего количества зарегистрированных кандидатов 951 — это участник спецоперации. Таким образом мы видим, что под нашим флагом принимают участие наиболее подготовленные и сильные кадры», — обозначил преимущества партии Перминов.
ЕР намерена улучшить результаты 2020 года на выборах 2025-гоФото: Екатерина Сычкова © URA.RU.
Член генсовета партии власти добавил, что такие результаты позволят превысить показатели 2020 года, когда ЕР набрала 76,6% мандатов на всех уровнях. «Так, я полагаю, что мы улучшим результат в Томске (11 из 37 мандатов у ЕР в 2020 году); Тамбове, где у нас был эпический провал (6 из 36); Сыктывкаре (20 из 30) — там пока сохраняется серьезная партийная конкуренция. Полагаю, что нам удастся переломить ситуацию в Новосибирске (23 из 50), хотя это регион всегда был непростым для нас. Думаю, что у нас получится сформировать фракцию политического большинства», — рассказала Перминов.
Партия направит 90 тысяч наблюдателей на избирательные участкиФото: Илья Московец © URA.RU.
На выборах 2025 года партия сохранит уверенные позиции в регионах, где в 2020 году у нее был максимальный результат. «Тогда во Владимире мы получили 100% мандатов (25 из 25). Думаю, что в этом году ситуация будет иной, но квалифицированное большинство будет за нашей партией. Откорректируем ситуацию в Ульяновске (36 из 40), улучшим результаты в Ставрополье (27 из 30) и ЯНАО (18 из 22)», — добавил он.
Готовность партии также определяется высоким уровнем активности ЕР. Так, партия направит 90 тысяч наблюдателей на избирательные участки по всей стране, а еще запустит работу ситуационных центров по наблюдению за ходом электронного предварительного голосования.
Партия ЕР активнее других продвигает повестку вокруг СВОФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Оппозиционные партии снизили конкурентную активность, хотя возможности для формирования успешной повестки были. Как рассказал URA.RU председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин, они оказались не готовы оппонировать партии власти в вопросе СВО. «За время проведения спецоперации они не смогли продумать ни темы, ни форматы, ни подготовит конкретных спикеров, чтобы развить эту повестку ярче. Оппозиционные партии выбрали другой путь, более удобный: они просто решили выразить солидарность устремлениям по этой теме, сделав себя младшими партнерами ЕР. Это касается и волонтерской помощи, и социальной адаптации участников СВО, и вовлечения их в политическую деятельность. Конечно, наша деятельность в этом направлении намного масштабнее чем у других парламентских партий», — рассказал Костин.
Партия СР-ЗП теряет свои позицииФото: Владимир Андреев © URA.RU.
Говоря о низкой активности оппозиционных парламентских партий, гендиректор «Агентства политических и экономических коммуникаций» Дмитрий Орлов сделал акцент на «Справедливой России» (СР-ЗП), показатели которой ухудшаются с каждым годом. "Совершенно очевидно, что за последние 10 лет эта партия накопила несколько брешей. Ранее СР-ЗП представляла собой сеть известных оппозиционных политиков в разных регионах, которые формировали успешный образ политической партии. Удастся ли ей восстановить ее — большой вопрос.
Другая проблема — это лидерство. Основываясь на социологических исследованиях, могу сказать, что фигура Сергея Миронова на должности председателя партии снижает ее рейтинг", — сказал URA.RU Орлов.
Он добавил, что этот фактор дает «Новым людям» шансы на четвертое место среди парламентских партий. Довольно успешно учитывая запросы избирателей на перемены с различных сфер деятельности, у НЛ есть шансы добиться такого результата. «Справедливороссы пытались обратиться к этой аудитории, но драйв в этом вопросе они потеряли», — добавил Орлов.
Это привело тому, что в будущем присутствие «Справедливой России» в Госдуме РФ может быть под вопросом. Неслучайно в ходе круглого стола председатель правления Фонда развития гражданского общества Константин Костин отметил: «в следующем году СР-ЗП, в первую очередь, будет озабочена сохранением своего парламентского статус-кво». А КПРФ и ЛДПР, которые тоже теряют свои позиции, продолжат бороться за второе место, резюмировал он.