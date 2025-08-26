Ричмонд
+27°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Кроссворды
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Безуглая обозвала Генштаб Украины лжецами

Нардеп Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале прокомментировала заявление представителей Генштаба Украины о том, что российская армия не освобождала Новогеоргиевку и Запорожское в Днепропетровской области.

Нардеп Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале прокомментировала заявление представителей Генштаба Украины о том, что российская армия не освобождала Новогеоргиевку и Запорожское в Днепропетровской области.

Парламентарий написала в ответ на это заявление, что Генштаб — лжецы.

Напомним, что в Минобороны России 20 августа сообщили о том, что российские войска взяли под контроль Новогеоргиевку, а 25 августа — Запорожское в Днепропетровской области.

Ранее сообщалось, что эксцентричное поведение Марьяны Безуглой парализовало работу украинского парламента.