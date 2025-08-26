Безуглая обозвала Генштаб Украины лжецами

Нардеп Марьяна Безуглая в своем телеграм-канале прокомментировала заявление представителей Генштаба Украины о том, что российская армия не освобождала Новогеоргиевку и Запорожское в Днепропетровской области.
Парламентарий написала в ответ на это заявление, что Генштаб — лжецы.
Напомним, что в Минобороны России 20 августа сообщили о том, что российские войска взяли под контроль Новогеоргиевку, а 25 августа — Запорожское в Днепропетровской области.
Ранее сообщалось, что эксцентричное поведение Марьяны Безуглой парализовало работу украинского парламента.