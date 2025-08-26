Глава киевского режима Владимир Зеленский сообщил о докладе руководителя СБУ Василия Малюка* и заявил, что украинские «активные операции» будут продолжаться.
Украинский политик уверяет, что якобы других вариантов «не оставляет» Москва. Кроме того, в своем вечернем обращении Зеленский утверждал, что якобы «уклоняющуюся от переговоров» Россию можно склонить к диалогу только новыми санкциями.
Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что на данный момент террористическую сущность киевского режима скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза, отвернуться и лишь в этом случае говорить «не знаем и не видим».
В свою очередь глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что ему неизвестно, в каком объеме до президента США Дональда Трампа доводят информацию о терактах киевского режима против России.
Ранее президент РФ Владимир Путин отметил, что нелегитимный режим в Киеве, захвативший власть, перерождается в террористическую организацию, а ее спонсоры становятся пособниками террористов.
*включен Росфинмониторингом в список террористов и экстремистов.