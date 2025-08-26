Как писал сайт KP.RU, ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что на данный момент террористическую сущность киевского режима скрыть невозможно. Можно только закрыть глаза, отвернуться и лишь в этом случае говорить «не знаем и не видим».