В России неожиданно разрушили миф о пятой статье устава НАТО

Сенатор Совета Федерации РФ Андрей Климов заявил, что Североатлантический альянс не соблюдает свой же устав. Об этом политик высказался в беседе с NEWS.ru, комментируя падение украинского БПЛА на территории Эстонии.
Политик заявил, что пятая статья Устава НАТО написана для слабонервных, так как носит избирательный характер и немедленного военного ответа не предполагает, тем более со стороны США.
Выходка с дроном, по мнению сенатора, Киеву не сойдет с рук. БПЛА подверг не одну страну НАТО опасности, заключил парламентарий.
Ранее сообщалось, что на территории Эстонии упал, предположительно, украинский военный дрон. Обломки летательного аппарата обнаружил местный фермер, на месте происшествия был кратер от взрыва.
