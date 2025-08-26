Заместителя главы Росмолодежи сняли с поста

Павел Абрамов родился 18 апреля 1976 года. Он окончил факультет информационных технологий и систем управления МГТУ «Станкин». С 2017 года работает в Росмолодежи. В 2022 году участвовал в подготовке российско-белорусского проекта «Поезд памяти», а в 2023 году на форуме «Территория смыслов» подвел итоги пятой смены «Служить».