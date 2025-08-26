Заместителя главы Росмолодежи сняли с поста

Абрамов решил уйти с поста по собственному желанию.
Заместитель главы Росмолодежи Павел Абрамов ушел с должности по собственному желанию. Указ подписал глава правительства Михаил Мишустин.
«Освободить Абрамова Павла Владимировича от должности заместителя руководителя Федерального агентства по делам молодежи», — говорится в указе. Документ опубликован на официальном сайте правовой информации. Уточняется, что Абрамов покинул пост по собственному желанию. Его место займет Лейла Зотова. Ранее она занимала должность заместителя министра образования и науки Луганской Народной Республики.
Павел Абрамов родился 18 апреля 1976 года. Он окончил факультет информационных технологий и систем управления МГТУ «Станкин». С 2017 года работает в Росмолодежи. В 2022 году участвовал в подготовке российско-белорусского проекта «Поезд памяти», а в 2023 году на форуме «Территория смыслов» подвел итоги пятой смены «Служить».