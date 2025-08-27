Вячеслав Федорищев помог многодетной семье, у которой сгорел дом

В Октябрьске многодетная семья из-за пожара осталась без своего дома. В семье 10 детей, 8 из них — несовершеннолетние, самому младшему ребенку всего два года. И все это накануне нового учебного года. Соседи многодетной семьи обратились за помощью к губернатору Самарской области Вячеславу Федорищеву, написав о случившемся главе региона в социальные сети.