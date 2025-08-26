Россия перевела Латвии 13 миллионов евро на военные пенсии

В феврале 2025 года официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия продолжает усилия по разрешению ситуации с невыплатой российских военных пенсий жителям Прибалтики, доводит свою позицию до властей Латвии, Эстонии и Литвы. Посольство РФ в Латвии заявляло, что российская сторона заблаговременно направила в Латвию деньги для выплаты военных пенсий россиянам, но транзакция была заблокирована под предлогом внесения российского банка в санкционный список США.
«Россия перечислила в казну Латвии 12995587 евро на выплату пенсий и пособий гражданам России — пенсионерам за три квартала 2025 года, сообщила глава МИД Байба Браже», — говорится в сообщении агентства.
Министерство финансов Латвии подтвердило агентству, что получило деньги в понедельник днем, а министерство благосостояния уточнило, что теперь ожидает от российской стороны обновленный список пенсионеров.