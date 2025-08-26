FT: Запад наметил план поддержки Украины после конфликта

Об этом пишет Financial times.
Идея западных политиков предусматривает создание демилитаризованной зоны, которую, возможно, будут патрулировать нейтральные миротворческие войска из третьей страны. Предполагается, что нахождение на Украине контингента будет согласовано с Москвой и Киевом.
За указанной зоной будет проходить граница, на которой встанут ВСУ.
Третью линию обороны в глубине Украины будут представлять силы под руководством европейских стран, а с тыла их поддержат войска США.
Ранее глава российского МИД Сергей Лавров на Антальском дипломатическом форуме назвал слова Владимира Зеленского о миротворцах и иностранных военных на Украине шизофреническими.