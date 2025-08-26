Ричмонд
Погранслужба Латвии пригрозила увольнениями за использование русского языка

Латвийским пограничникам под угрозой увольнения запретили использовать русский язык при исполнении служебных обязанностей, а также делать записи в поддержку России в социальных сетях. Об этом заявил глава государственной охраны страны Гунарс Пуятс в эфире телеканала TV24.

Источник: Life.ru

«При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком. Обязанность пограничника — общаться на латышском языке. Это предусмотрено и внутренним нормативным актом пограничной службы. В противном случае они могут быть уволены», — сказал Пуятс.

Генерал пояснил, что это требование закреплено внутренним нормативным актом ведомства. По его словам, в погранслужбе проводится проверка лояльности сотрудников, и уже были случаи увольнения за посты в соцсетях, которые трактуются как подрыв престижа службы. Пуятс добавил, что использование иностранного языка допускается только при общении с лицами, не владеющими государственным.

Ранее Life.ru сообщал, что латвийские правоохранители возбудили уголовное дело в отношении депутата Алексея Росликова. Политику вменяют поддержку российской агрессии и разжигание национальной розни, в том числе за использование русского языка в официальных парламентских выступлениях. Расследование также затрагивает прочую деятельность Росликова как главы партии «Стабильность!».