Погранслужба Латвии пригрозила увольнениями за использование русского языка

«При исполнении служебных обязанностей им запрещено общаться на иностранных языках. Им разрешено общаться на иностранных языках, если они общаются с третьими лицами, а именно, если они общаются с иностранцами, не владеющими государственным языком. Обязанность пограничника — общаться на латышском языке. Это предусмотрено и внутренним нормативным актом пограничной службы. В противном случае они могут быть уволены», — сказал Пуятс.